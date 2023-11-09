【業績｜ARM】ARM次季收益勝預期　新季度指引未及期望、股價開市挫7%

半導體科技公司Arm（美：ARM）周三公布IPO後首份業績，第二財季收入升28%至8.06億美元，優於市場預期的7.44億美元。Arm季度虧損1.1億美元，每股虧損0.11美元，公司將虧損歸因於IPO引發的一次性股權激勵超過5億美元，而未來幾季的股權激勵將在1.5億至2.5億美元之間。

對於第三財季，Arm預期收入將錄得7.2億至8億美元，每股盈利將錄得0.21至0.28美元，低於市場預期的7.76億美元收入及0.27美元的每股盈利。業績公佈後， 公司股價開市跌7%，暫報50.68美元。

Arm CFO：第三財季業績遜預期 因重大交易推遲作實

Arm的首席財務官Jason Child表示，第三財季指引低於預期，但全財年指引卻高於預期是由於該公司預計一項重大許可交易將較最初預期遲一個季度落實。他指，由於這些非常大的交易需要經過公司高層的複雜審批，需要一定時間，這對公司來說難以預測。

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記者：許明麗