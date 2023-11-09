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【分析】領展中期虧損為何仍有息派？

股市 08:44 2023/11/09

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【分析】領展中期虧損為何仍有息派？

領展 （00823） 領展半年收益錄得67.25億元，按年升11%，扣除與基金單位持有人交易前之稅後虧損達33.74億元，中期虧損為何仍有息派？

領展業績報告顯示，因會計制度需反映當時的投資物業公平值變動及商譽及物業、器材及設備減值66.32億元，加上財務成本的增加至10億元，以及合營企業的虧損3.9億元，抵銷了半年物業收入淨額的50.63億元，令基金單位持有人虧損33.74億元，而去年同期為溢利139.93億元。

不過，投資物業公平值變動及商譽及物業、器材及設備減值屬於帳面數，領展在計算股息時，將相關數目作調整，令可分派總額貼近收入淨額，因此，將虧損的33.74億元，補回減值的68.44億元，以及相關金融計算項目，令可分派總額達33.33億元，按年增加2%，但由於年初時「五供一」，令發行基金單位增加，基金分派130.08仙，較去年同期的155.51仙跌16%。

供股對業績有何影響？雖然每基金單位收息下跌，但供股所獲得的資金，同時令借貸成本減輕，以及增加了利息收入，最終相關利好亦有在派息中反映，更何況仍有約89億元現金可伺機跌市後買平貨。

虧損對派息未有影響，但對什麼會有影響？就是計算恒指成份股整體盈利時，恒指的市盈率相對現價會因而上升。

【領展業績】領展上半財年每基金單位分派130.08仙　港零售物業續租租金調整率達8.7%

【領展823】領展王國龍：人民幣走弱削內地客來港意慾　本土消費動力仍在、對零售市道看法正面

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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