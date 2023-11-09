【港股市況】恒指跌57點收報17511點　領展升近3%　平保創今年低（不斷更新）

美國聯儲局主席鮑威爾避談貨幣政策，加強市場對美國加息周期結束的預期，美匯指數周三靠穩，報105.58。中國通脹數據未如理想，通縮陰霾再見，恒指表現乏力，恒指早段升最多48點後倒跌，收市跌57點或0.3%，收報17511點，全日主板成交約753.2億元。

昨日大升的內房及物管股表現尤其失色，但小米 （01810） 連續7個交易日上升，升至21個月以來高位，領展 （00823） 績後股價彈逾2%，領展收升2.9%，收報39.5元。中小型新股喜相逢 （02473） 首掛表現亮麗，最多爆升1.5倍，惟高位回吐近五成，跌49.1%，收報1.64元。

分析文章：

【分析】領展中期虧損為何仍有息派？

【分析】平保澄清收購傳聞後 為何股價仍大跌？

即市走勢：

【16：04】恒指跌57點或0.3%，收報17511點，全日主板成交約753.2億元。

【15：23】恒指跌幅收窄至18點。

【15：21】中手遊 （00302） 宣布，旗下開放世界遊戲《仙劍世界》光追版開發確認，移動端光追版將於天璣平台首發。中手遊升6.1%，

【14：25】【大行報告】券商：領展股價與美十年債息關聯度高 若息口見頂或開始下調、領展吸引力增

【14：13】軟銀第二財季淨虧損9311億日圓，遠遜市場預期的盈利2292.6億日圓，期內，願景基金虧損2588.6億日圓，按年跌75%。

【13：30】【財務公司】環聯調查：本港財務公司壞帳率增加 蚊型「財仔」年度壞帳率按年增逾3%

【13：16】中國平安 （02318） 午後跌幅擴大至2%，創今年內新低。平安昨日否認接手碧桂園 （02007） 傳聞。

【13：00】恒指午市早段續跌48點，報17519點。

【12：30】【業績｜1475】日清食品首三季純利增加16.1%至2.7億元

【12：05】新股喜相逢半日升幅回順至53%，今早最多高招股價1.48倍。

【12：00】恒指中午收報17513點，跌54點；國企指數跌0.2%，報6026點；恒指科技指數升0.03%，報4021點

【11：30】小米 （01810） 旗下小米14系列熱銷，加上多間券商看好第三季業績，小米股價七連升，早段曾逆市高見16.94元，創近21個月高

【11：10】【保險股】宏利金融第三季核心盈利升28%至17億加元 新造業務價值升15%

【11：00】【日圓走勢】日本央行前官員估計 日本2024年初結束負利率政策

【10：55】物管股回吐，寶龍商業 （09909） 跌逾8%，碧桂園服務 （06098） 、合景悠活 （03913） 、華潤萬象生活 （01209） 、綠城服務 （02869） 及遠洋服務 （06677） 均跌4%至5%

【10：40】【投行監管】聯儲局據報正審查大摩財富管理部門的行為 要求採取措施防止富裕國際客戶洗錢

【10：30】恒指跌幅擴大至67點，報17501點，內房股領跌，龍湖 （00960） 跌3%，碧桂園服務 （06098） 跌5.8%，潤地 （01109） 亦挫逾2%

【10：25】【新股IPO】華視集團1111每股上限定價1.04元 一手中籤率10.56%、抽20手穩獲一手

【10：20】《央視新聞》報道，即日起中美增加直飛客運航班，2023/2024冬春航季有望從目前每周48班，增至每周70班，雙方航空公司每周各營運35班；國航 （00753） 升0.4%、東航 （00670） 升0.8%、南航 （01055） 升0.5%

【10：05】恒指跌12點，報17556點；領展 （00823） 績後升2.5%，高見39.55元

【10：00】【新股IPO】喜相逢2473掛牌升2.5倍 一手帳面賺6850元

【09：40】中國10月CPI按年跌0.2%，預期跌0.1%；中國10月PPI按年跌2.6%，預期跌2.7%；相關文章可見【中國經濟】中國10月CPI按年跌0.2%遜預期、7月以來再陷通縮 PPI跌幅擴大至2.6%

【09：30】理想汽車 （02015） 旗下L7累計交付突破十萬輛，截至11月7日，理想汽車在售車型交付量均破10萬輛，股價高開3%

【09：25】【新股IPO】佛朗斯2499每股定價14.28元 一手中籤率20%、抽9手穩獲一手

【09：20】恒指開市報17553點，跌15點

【08：55】滙豐 （00005） 於11月8日，分別在倫敦及香港回購338.9431萬股及245.44萬股，平均價分別為6.0986英鎊及58.7625港元，分別涉資2067.08萬英鎊及1.44億港元

【08：50】【濠賭股】美高梅三季度EBITDA扭虧轉賺18.8億元 淨收益增逾8倍

【08：30】恒指黑期升51點，報17603點

【08：15】【濠賭股】銀娛第三季經調整EBITDA按年升576%至28億元 中場博彩收益普遍超越疫情前

【08：00】【DIS】迪士尼上季盈利勝預期、擴大成本削減規模 Disney+訂戶增加700萬戶

【07：45】港股ADR普遍上升，滙豐 （00005） 升0.8%，折算58.75港元，友邦 （01299） 亦彈0.3%，網易 （09999） 升0.8%，折算175.23港元，阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 均升0.4%

財經日誌：

▼ 點擊圖片放大

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

即睇美股收市︰