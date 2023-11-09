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【港股市況】恒指跌15點 美高梅上季轉賺、銀娛經調整EBITDA升逾5倍
美國聯儲局主席鮑威爾避談貨幣政策，加強市場對美國加息周期結束的預期，美元周三靠穩，報105.58。恒指黑期升51點，報17603點。
分析文章：
即市走勢：
【09：30】理想汽車 （02015） 旗下L7累計交付突破十萬輛，截至11月7日，理想汽車在售車型交付量均破10萬輛，股價高開3%
【09：25】【新股IPO】佛朗斯2499每股定價14.28元 一手中籤率20%、抽9手穩獲一手
【09：20】恒指開市報17553點，跌15點
【08：55】滙豐 （00005） 於11月8日，分別在倫敦及香港回購338.9431萬股及245.44萬股，平均價分別為6.0986英鎊及58.7625港元，分別涉資2067.08萬英鎊及1.44億港元
【08：50】【濠賭股】美高梅三季度EBITDA扭虧轉賺18.8億元 淨收益增逾8倍
【08：30】恒指黑期升51點，報17603點
【08：15】【濠賭股】銀娛第三季經調整EBITDA按年升576%至28億元 中場博彩收益普遍超越疫情前
【08：00】【DIS】迪士尼上季盈利勝預期、擴大成本削減規模 Disney+訂戶增加700萬戶
【07：45】港股ADR普遍上升，滙豐 （00005） 升0.8%，折算58.75港元，友邦 （01299） 亦彈0.3%，網易 （09999） 升0.8%，折算175.23港元，阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 均升0.4%
財經日誌：
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