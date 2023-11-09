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【港股市況】內房股領跌　恒指跌幅擴至67點　潤地、龍湖跌2%至3%（不斷更新）

股市 10:32 2023/11/09

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美國聯儲局主席鮑威爾避談貨幣政策，加強市場對美國加息周期結束的預期，美元周三靠穩，報105.58。中國通脹數據參差，恒指變動不大，但新股表現亮麗。

分析文章：

【分析】領展中期虧損為何仍有息派？

【分析】平保澄清收購傳聞後　為何股價仍大跌？

即市走勢：

【10：30】恒指跌幅擴大至67點，報17501點，內房股領跌，龍湖 （00960） 跌3%，碧桂園服務 （06098） 跌5.8%，潤地 （01109） 亦挫逾2%

【10：25】【新股IPO】華視集團1111每股上限定價1.04元　一手中籤率10.56%、抽20手穩獲一手

【10：20】《央視新聞》報道，即日起中美增加直飛客運航班，2023/2024冬春航季有望從目前每周48班，增至每周70班，雙方航空公司每周各營運35班；國航 （00753） 升0.4%、東航 （00670） 升0.8%、南航 （01055） 升0.5%

【10：05】恒指跌12點，報17556點；領展 （00823） 績後升2.5%，高見39.55元

【10：00】【新股IPO】喜相逢2473掛牌升2.5倍　一手帳面賺6850元

【09：40】中國10月CPI按年跌0.2%，預期跌0.1%；中國10月PPI按年跌2.6%，預期跌2.7%；相關文章可見【中國經濟】中國10月CPI按年跌0.2%遜預期、7月以來再陷通縮　PPI跌幅擴大至2.6%

【09：30】理想汽車 （02015） 旗下L7累計交付突破十萬輛，截至11月7日，理想汽車在售車型交付量均破10萬輛，股價高開3%

【09：25】【新股IPO】佛朗斯2499每股定價14.28元　一手中籤率20%、抽9手穩獲一手

【09：20】恒指開市報17553點，跌15點

【08：55】滙豐 （00005） 於11月8日，分別在倫敦及香港回購338.9431萬股及245.44萬股，平均價分別為6.0986英鎊及58.7625港元，分別涉資2067.08萬英鎊及1.44億港元

【08：50】【濠賭股】美高梅三季度EBITDA扭虧轉賺18.8億元　淨收益增逾8倍

【08：30】恒指黑期升51點，報17603點

【08：15】【濠賭股】銀娛第三季經調整EBITDA按年升576%至28億元　中場博彩收益普遍超越疫情前

【08：00】【DIS】迪士尼上季盈利勝預期、擴大成本削減規模　Disney+訂戶增加700萬戶

【07：45】港股ADR普遍上升，滙豐 （00005） 升0.8%，折算58.75港元，友邦 （01299） 亦彈0.3%，網易 （09999） 升0.8%，折算175.23港元，阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 均升0.4%

財經日誌：

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