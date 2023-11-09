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【港股市況】內房物管股領跌 寶龍商業碧服跌逾5% 恒指跌幅擴至87點（不斷更新）
美國聯儲局主席鮑威爾避談貨幣政策，加強市場對美國加息周期結束的預期，美元周三靠穩，報105.58。中國通脹數據未如理想，通縮陰霾再見，恒指低開後跌幅不斷擴大，內房及物管股表現尤其失色，但新股喜相逢 （02473） 首掛表現亮麗。
分析文章：
即市走勢：
【11：10】【保險股】宏利金融第三季核心盈利升28%至17億加元 新造業務價值升15%
【11：00】【日圓走勢】日本央行前官員估計 日本2024年初結束負利率政策
【10：55】物管股回吐，寶龍商業 （09909） 跌逾8%，碧桂園服務 （06098） 、合景悠活 （03913） 、華潤萬象生活 （01209） 、綠城服務 （02869） 及遠洋服務 （06677） 均跌4%至5%
【10：40】【投行監管】聯儲局據報正審查大摩財富管理部門的行為 要求採取措施防止富裕國際客戶洗錢
【10：30】恒指跌幅擴大至67點，報17501點，內房股領跌，龍湖 （00960） 跌3%，碧桂園服務 （06098） 跌5.8%，潤地 （01109） 亦挫逾2%
【10：25】【新股IPO】華視集團1111每股上限定價1.04元 一手中籤率10.56%、抽20手穩獲一手
【10：20】《央視新聞》報道，即日起中美增加直飛客運航班，2023/2024冬春航季有望從目前每周48班，增至每周70班，雙方航空公司每周各營運35班；國航 （00753） 升0.4%、東航 （00670） 升0.8%、南航 （01055） 升0.5%
【10：05】恒指跌12點，報17556點；領展 （00823） 績後升2.5%，高見39.55元
【10：00】【新股IPO】喜相逢2473掛牌升2.5倍 一手帳面賺6850元
【09：40】中國10月CPI按年跌0.2%，預期跌0.1%；中國10月PPI按年跌2.6%，預期跌2.7%；相關文章可見【中國經濟】中國10月CPI按年跌0.2%遜預期、7月以來再陷通縮 PPI跌幅擴大至2.6%
【09：30】理想汽車 （02015） 旗下L7累計交付突破十萬輛，截至11月7日，理想汽車在售車型交付量均破10萬輛，股價高開3%
【09：25】【新股IPO】佛朗斯2499每股定價14.28元 一手中籤率20%、抽9手穩獲一手
【09：20】恒指開市報17553點，跌15點
【08：55】滙豐 （00005） 於11月8日，分別在倫敦及香港回購338.9431萬股及245.44萬股，平均價分別為6.0986英鎊及58.7625港元，分別涉資2067.08萬英鎊及1.44億港元
【08：50】【濠賭股】美高梅三季度EBITDA扭虧轉賺18.8億元 淨收益增逾8倍
【08：30】恒指黑期升51點，報17603點
【08：15】【濠賭股】銀娛第三季經調整EBITDA按年升576%至28億元 中場博彩收益普遍超越疫情前
【08：00】【DIS】迪士尼上季盈利勝預期、擴大成本削減規模 Disney+訂戶增加700萬戶
【07：45】港股ADR普遍上升，滙豐 （00005） 升0.8%，折算58.75港元，友邦 （01299） 亦彈0.3%，網易 （09999） 升0.8%，折算175.23港元，阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 均升0.4%
財經日誌：
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