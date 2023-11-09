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【濠賭股】美高梅三季度EBITDA扭虧轉賺18.8億元　淨收益增逾8倍

股市 08:54 2023/11/09

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【濠賭股】美高梅三季度EBITDA扭虧轉賺18.8億元　淨收益增逾8倍

美高梅中國 （02282） 公布，第三季經調整EBITDA轉虧為盈，由去年同期虧損5.4億元，轉賺18.8億元；首三季經調整EBITDA錄得50.4億元。集團第三季經調整物業EBITDAR為2.26億美元，經調整EBITDAR利潤率按年上升2.9個百分點至27.8%。

美高梅中國第三季度總收益增8.3倍至63.6億元，淨收益增加逾8倍至8.13億美元。博彩數據方面，娛樂場收益7.14億美元，按年大增915%；主場地賭枱贏率21.5%。

第三季美高梅中國的市場份額為14.3%，其中，澳門美高梅的市佔場份額為 6.4%，美獅美高梅的市場份額為7.9%。美高梅中國10月份市佔份額上升至15.5%，年初至今為14.8%。

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【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

記者：許明麗

港股 業績公布 美高梅中國（02282） 澳門
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【港股市況】美高梅上季轉賺、銀娛經調整EBITDA升逾5倍　鮑威爾避談貨幣政策、恒指黑期升51點

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