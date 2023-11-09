▲ 【濠賭股】銀娛第三季經調整EBITDA按年升576%至28億元 中場博彩收益普遍超越疫情前

銀河娛樂 （00027） 公布，第三季淨收益按年上升374%至 97億元，經調整EBITDA亦按年上升576%至28億元，反映旅客人數和相關的博彩收益持續復甦。期內銀娛的中場博彩收益是2019年水平約102%，「澳門銀河™」更達至約121%；澳門星際酒店則持續增長，約為2019年水平的71%。

商場租金收入相當於2019年水平的114%

銀娛指，通關後零售銷售和相關的商場租賃已恢復正常。第三季旗下商場租金收入為3.79億元，相當於2019年水平的114%。今年9月29至10月6日的國慶黃金周假期，澳門整體酒店的平均入住率達88%。

銀娛稱，公司資產負債表保持穩健，現金和流動投資總額248億元，淨現金233億元，並將繼續推進第四期的建築，當中將引入多間高端酒店品牌，擁有4,000個座位的劇院、多元化的餐飲、零售、非博彩設施、園林和水上玩樂園區。第四期發展面積約60萬平方米，目標於2027七年竣工。

相關文章：【大行報告】金沙銀娛齊創半年低 花旗料市場未充分理解濠賭股復甦、惟下調金沙目標價

相關文章：【銀娛27】銀河娛樂否認重新考慮菲律賓長灘島渡假村 2018年計劃遭剎停

編輯：陳韻妍