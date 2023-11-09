▲ 【DIS】迪士尼上季盈利勝預期、擴大成本削減規模 Disney+訂戶增加700萬戶

迪士尼Disney（美：DIS）第三季盈利勝預期，主要由於ESPN+利潤貢獻及主題樂園持續增長帶動，但廣告收入下降影響了整體收入。迪士尼指，計劃持續嚴格管理成本基礎，包括擴大削減成本措施，將削減成本目標再增加20億美元，令總成本削減規模提高至75億美元。迪士尼股價盤後升逾3%。

收入連續兩季達不到市場預期

迪士尼第三季純利增加63%至2.64億美元，每股盈利14美仙，經調整每股盈利82美仙，勝預期的70美仙；收入增加5%至212.4億美元，略低於預期的213.3億美元，連續兩季達不到市場預期。

迪士尼廣告收入下跌，主要受到ABC Network及其他持有的電視台頻道減少政治廣告收入所致。行政總裁Bob Iger曾稱，公司對出售電視資產持開放態度。

期內迪士尼的Disney+訂戶按季增加700萬戶，令總訂戶數目增至1.5億戶；串流平台虧損亦按年收窄。迪士尼維持串流平台業績於2024年第四季會錄得盈利。

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編輯：陳韻妍