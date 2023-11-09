▲ 【儲局官員】聯儲局研究部門百周年 鮑威爾笑稱自己仍是新仔

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周四在公開場合發表講話，指經濟有時會受到不能預計的衝擊，如疫情和全球金融危機，故建議市場須跳出模型思考，然而，鮑威爾並未談及美國經濟前景或儲局的貨幣政策。

鮑威爾出席美國聯儲局研究與統計部門（Division of Research and Statistics）的百年慶典活動，他在致辭開首便大談在儲局工作的好處，直言「聯儲局是可以工作十年後，但仍然感覺像個新手的地方之一（The Fed is one of those places where you can work for a decade or so and still feel like a newbie）」。

研究與統計部門擔當儲局理事會的智庫

鮑威爾又向外界介紹該部門的職責，及日常運作的細節。他說，每次舉行議息會議前，部門工作人員需要透過剖析大量經濟和金融數據，研判美國經濟，並將資料交至公開市場委員會（FOMC），以供各委員在議息前審閲。

他續指，在議息周期外，該部門亦會擔當儲局理事會的智庫，若各理事在經濟某些方面有疑問，該部門會派員負責解答，通常是經濟學家。此外，他提到，在疫情期間，外界關注芯片的短缺會否影響汽車生產，以及如何應對美國港口積壓的問題，該部門的經濟學家就該些主題提供了詳細的簡報。

他又提到，該部門亦負責某些重要經濟的統計工作，如每月工業生產報告、美國金融帳戶的季度摘要、美國消費者信貸指標和其財務調查等，形容是極具挑戰性的工作。

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編輯：伍鍵文