【儲局官員】美聯儲研究部門百周年　鮑威爾笑稱自己仍是新仔

聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)周四在公開場合發表講話,指經濟有時會受到不能預計的衝擊,如疫情和全球金融危機,故建議市場須跳出模型思考,然而,鮑威爾並未談及美國經濟前景或儲局的貨幣政策。

鮑威爾出席美聯儲研究與統計部門(Division of Research and Statistics)的百年慶典活動,他在致辭開首便大談在儲局工作的好處,直言「美聯儲是可以工作十年後,但仍然感覺像個新手的地方之一(The Fed is one of those places where you can work for a decade or so and still feel like a newbie)」。

鮑威爾又向外界介紹該部門的職責,及日常運作的細節。他說,每次舉行議息會議前,部門工作人員需要透過剖析大量經濟和金融數據,研判美國經濟,並將資料交至公開市場委員會(FOMC),以供各委員在議息前審閲。

他續指,在議息周期外,該部門亦會擔當儲局理事會的智庫,若各理事在經濟某些方面有疑問,該部門會派員負責解答,通常是經濟學家。此外,他提到,在疫情期間,外界關注芯片的短缺會否影響汽車生產,以及如何應對美國港口積壓的問題,該部門的經濟學家就該些主題提供了詳細的簡報。

他又提到,該部門亦負責某些重要經濟的統計工作,如每月工業生產報告、美國金融帳戶的季度摘要、美國消費者信貸指標和其財務調查等,形容是極具挑戰性的工作。

