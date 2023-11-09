【香港創科】香港匯聚創科要素　智慧城市躍步前行

激發科技創新，推動創業氣氛，一直是香港推動創科生態發展的大方向。香港政府剛發表最新一份施政報告，進一步落實《香港創新科技發展藍圖》，繼續積極發展香港成為國際創新科技中心，對本港創科產業來說絕對是大好消息。

近年環球營商環境充滿考驗，但香港創科生態圈仍展現了強大的韌性與活力。過去五年，本港初創累積籌得超過 324 億美元私募資金，而初創企業目前已增至約四千間，以香港為總部的獨角獸初創企業也有超過十間1。隨著政府繼續落實配合《藍圖》的政策，如協助製造業利用創科升級轉型及扶植初創企業、推動人工智能發展、支援初創企業成果轉化，以及推動數據跨境流動等，相信能夠進一步增加香港創科產業的實力。

Google 香港而言，我們一直以行動推動香港成為智慧城市。我們今年發布的報告集中探討本港創科生態圈面對的機遇及挑戰，發現各持份者需要在三大領域更緊密合作：資源、人才及商業機遇，才能為整個生態圈創造可持續的發展動力。

經濟不確定性增 投資初創更謹慎

不同發展階段的創科企業都需要持續創新以滿足市場需要，惟資金及技術支援是它們目前主要挑戰之一，而目前環球經濟環境的不確定性，均令私營投資者對初創投資持較謹慎的態度。香港政府積極推動發展創新經濟，有望能促成企業跨界合作，也可透過擴展共同投資計劃，鼓勵風投基金投資於本地初創。

即使有良好的創科營商配套，初創企業亦需要合適人才為業務長遠發展建立穩固基礎，報告指示過半數受訪初創認為高薪酬及人才短缺是招聘過程中的主要挑戰，然而約有七成學生及年輕專才表示會考慮加入或已經加入初創工作，反映香港政府多管齊下的人才策略正逐步顯化，而初創企業在應付人才短缺時也可嘗試善用人工智能技術及低程式碼與無程式碼軟件作為短期解決方法。

商機對初創業務發展亦不可或缺。報告顯示，近半受訪初創企業曾與私營機構合作，而最近出台的公營機構試用計劃及電子採購計劃均有牽頭作用，鼓勵業界加強與初創合作。相信「產學研1+計劃」也能促進大學的科研成果轉化及商品化，從而創造商機。香港初創企業亦應好好把握海外市場的機遇，除了大灣區及東南亞市場外，也可考慮開拓如中東等擁有龐大私募資金及市場機會的地區。

筆者在剛過去的香港金融科技周，深深感受到政府與業界推動金融科技創新的決心。香港作為國際金融中心，在推動本港初創尤其在金融及綠色金融科技的發展有絕對優勢，而隨著更多創新方案被商業機構採用，也有助鼓勵整個初創生態圈繼續創新，以及令投資者注視本港初創潛力。我期待未來能與其他持份者攜手舉辦更多跨界活動及合作，匯聚各方面的資源及優勢，完善及促進香港創科生態圈發展。