【創科人才】蘋果Swift Student Challenge助學生建實務技能　明年增「傑出得獎者」類別

▲ Apple 下一屆 Swift Student Challenge 將於 2024 年 2 月舉辦，並新增新類別，表揚 50 名「傑出得獎者」。

蘋果(Apple)舉辦 Swift Student Challenge多年，自2020 年起，參與 Swift Student Challenge 的學生加入使用 Swift 的全球開發者社區，以專業人士使用的同一程式語言，創造新一波破格創新 app。下一屆挑戰將於明年2月舉辦，新增新類別，是根據所提交的出色作品，表揚 50 名「傑出得獎者」(Distinguished Winners)。

有意學習編碼學生 48% 不知從何學起

有意學習編碼和 app 開發的學生，不論未來是否會從事科技界，也甚嚮往學習以上技能。YPulse 於今年 9 月公布一項以逾 1000 名美國學生為對象的 獨立調查，調查人員發現，92% 學生認為學習編碼很重要，另有 94% 認為，編碼是未來就業市場的重要技能。此外，受訪學生意識到掌握編碼和開發 app 有眾多好處，包括提升創意、解決本地及全球問題，以至最終讓世界變得更美好。



調查又發現， 85% 有志學習編碼的學生尚未踏出第一步，而 48% 不知從何學起。Apple 的 Swift Playgrounds app 旨在協助學員從學曉第一句編碼程式開始，以 Swift 開發自己的第一個 app，初學者可以 iPad 及 Mac 探索、學習、發現和試驗編碼和 app 開發。Apple 全球開發者關係與教育暨企業營銷副總裁 Susan Prescott 表示

Apple 相信人人都可以學習編碼和開發 app。能夠每年透過 Swift Student Challenge 支持及表揚有抱負的學生開發者。學生開發 app，不論是為協助同輩識別心理健康的資源，還是支持校園的可持續發展工作；我們知道，學生渴望學習編碼技能後解決他們所在乎的挑戰，而且也想知道如何著手。Apple 正為學生和教育工作者推出全新編碼資源，與我們的社區合作夥伴合作開發專屬 Swift 編碼程式，且提早分享 2024 年 Swift Student Challenge 的時間表。

4 項全新「人人可編碼」計劃

為協助學員開發 app，Apple 與世界各地的教育工作者合作。而為了支持教育工作者教授 Swift Playgrounds，4 項全新「人人可編碼」計劃提供資源，循序漸進指導學生發展重要技能，創造可解決其關心議題的 app。

▼ 點擊圖片放大

「人人可編碼」計劃可以融入至任何學科領域，非常適合課堂或編碼學會。這些計劃向學生介紹一種以極少編碼便可建立用戶介面的現代方式：SwiftUI；以及使用 Swift Playgrounds 的最新 app 開發技術。學生編碼的同時，可以透過「 App 預覽」功能即時查看他們的 app 變化。



即日推出的 4 項新計劃包括：

「應用程式簡易設計」(Design a Simple App)：學生按照專業開發人員的步驟，可以在 Keynote 創造 app 雛型來學習 app 設計的基礎知識、練習快速原型設計(Prototype) 及收集意見。

「用堆疊與形狀開發」(Build with Stacks and Shapes)：學生可以在 Swift Playgrounds 踏出開發 app 的第一步，且以 SwiftUI 為自畫像或藝術品編碼來學習用戶介面設計的基礎知識。

「開發度身訂造的形狀」(Build Custom Shapes)：學生可以在 Swift Playgrounds 內，利用 SwiftUI 和「About Me」範例 app 設計形狀、學習繪製座標，以及編寫度身訂造的形狀，令用戶介面提升至另一水平。

「設計 app 圖標」(Design an App Icon)：學生可以學習及實踐 app 設計原則，創作一個獨特、令人難忘而又可表達想法的的 app 圖標；練習快速原型設計(Prototype) ；收集意見；並將圖標上載至 Swift Playgrounds，讓其成為 app 的一部分。

明年2月開始提交app playground 作品

教育工作者可利用 Swift Playgrounds 教授編碼及 app 開發的全新資源，包括 4 項全新「人人可編碼」計劃，現已於 Apple Education Community 提供教育工作者。在此覓得適合任何能力水平的資源、與同業交流等等。Swift Playgrounds 4.4 現已推出，支援 Swift 5.9，以及提供適用於 iPadOS 17 和 macOS Sonoma 的軟件開發工具 (SDK)。



學生將受邀於 2024 年 2 月的三星期內，向 Swift Student Challenge 提交 app playground 作品。如欲接收通知，以示 Swift Student Challenge 開始，請至 developer.apple.com 登記。而在 350 名得獎者中所選出的 50 名「傑出得獎者」，將受邀於明年夏天到訪加州庫比提諾的 Apple 總部，得到與彼此及 Apple 團隊交流的機會。所有得獎者將享 Apple Developer Program 的一年會員資格，讓他們可以將 app 提交至 App Store，且得到 Apple 支援。



編輯：梁巧恩