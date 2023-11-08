【大行看法】瑞銀：明年更看好內地互聯網股　對「美股七雄」轉趨謹慎

中港股市今年表現未如理想，大型互聯網股份走勢同樣未見佳處。但瑞銀集團策略師Andrew Garthwaite預計，中國互聯網股明年可能會表現良好，反而今年成為美國科技巨頭將退居二線——這將與今年的趨勢截然相反。



他指出，儘管中國科技企業努力削減成本、提振盈利，但其股價表現卻「異常滯後」。阿里巴巴 （09988） 等中國科技股盈利預期上升而估值低迷。另一方面，在亞洲其他地區，瑞銀指半導體行業巨頭台積電和三星電子即使具有技術優勢，且記憶晶片市場正在復甦，但估值卻同樣便宜。

由於盈利趨勢轉弱，該行下調了對蘋果（美：AAPL）和特斯拉（美：TSLA）利潤的預期，並對今年領升美股的「美股7雄」（Magnificant Seven）保持謹慎。

此外，瑞銀在科技行業中更看好軟件公司，因其防禦性較好和經常性收入較高。

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編輯：葉志偉