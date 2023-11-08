【新股IPO】山西安裝通過上市聆訊　市傳周五起公開招股　半年純利率僅1.6%

▲ 【新股IPO】山西安裝通過上市聆訊 市傳周五起公開招股 大股東為山西建投 半年純利率僅1.6%

内地工程承包商山西安裝已通過上市聆訊，聯席保薦人為華泰國際及山證國際。消息指出，山西安裝計劃在周五（10日）起公開招股，並於月底掛牌上市。

據初步招股文件，山西安裝是山西省去年收入佔比最高的專業工業工程承包商，現時市佔率約3%，惟全國市佔率僅有0.01%。截至6月底，山西安裝上半年純利8446萬元（人民幣，下同），按年跌21%，收入則跌8%至約52.5億元，純利率1.6%。

值得留意的是，山西安裝在上市前的股東架構中，山西建投直接持股98%，並透過上海榮大投管持股2%，合計持股100%。山西建投則由山西國資委持股90%，山西省財政廳持股10%。

資本負債比率近年飈升

山西安裝的資本負債比率逐年飈升，截至6月底止，其資本負債比率已由去年底的241.8%，升至271.9%，而其2020年和2021年底的資本負債比率分別為173.9%和211.7%。公司解釋，錄得資本負債比率較高的主要原因是其要求資本支持拓展業務及營運。

山西安裝指出，預計今次集資所得將用於新能源項目、新能源上下游製造業項目、清潔供熱、水務及固廢處理項目的股權投資等。

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