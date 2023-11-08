【內房危機】雅居樂逾5億元 出售吉隆坡住宅地皮

內房雅居樂(03383) 出售境外資產。集團宣布，旗下間接全資附屬公司AREDSB以總代價為3.1億令吉即逾5.14億元，向馬來西亞發展商Law Developments Sdn Bhd 出售Agile Property Development Sdn Bhd全部股權。後者的主要業務為目標項目的管理及發展。於賣方與買方訂立買賣協議前目標公司為雅居樂的間接全資附屬公司，其中AREDSB持有目標公司70%的股權。出售完成後，目標公司將不再為集團的附屬公司。Agile Property Development Sdn Bhd擁有馬來西亞吉隆坡一幅地塊，面積為 11,178平方米，用於住宅用途並於其上建造公寓單元。

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雅居樂表示，鑒於馬來西亞房地產行業現行市況及日益嚴峻的經營環境，認為訂立買賣協議將於出售目標公司權益後，為集團帶來即時現金流入，從而改善集 團的流動資金，有助滿足其他物業項目發展的營運資金需求；及精簡集團的現有業務架構及營運。 出售事項完成後，目標公司業績及負債淨額亦將不再併入公司業績，預計將錄得估計虧損約3.7億令吉即約6.1億元，所得款項淨額擬用於集團的一般營運資金及其業務的未來資金需求。

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