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【分析】平保澄清收購傳聞後　為何股價仍大跌？

股市 21:15 2023/11/08

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【分析】平保澄清收購傳聞後　為何股價仍大跌？

路透社報道平保 （02318） 收購深陷債務困局的碧桂園 （02007） ，平保澄清堅決否認後，為何股價仍大跌？

原因可能是市場覺得並非完全無可能，又或是並非完全不可行，當傳聞拋出，預期官方可觀察市場水溫。

不過，從過往官方對壞資產的處置方法，多以相同業務的國企出手，尤其是金融機構，例如恒大人壽嚴重資不抵債，遭太平人壽等接手，平保並非專責放貸，只是股權投資，投資高危企業隨時涉及系統性風險，不利金融系統。同時亦會影響保險客戶投保意欲，從而影響資產規模。

另一方面，保險企業受多個指標監測，例如核心一級資本充足率，不良貸款率，利潤增長，以及投資資產分布範圍等。

如果平保參與救火，國壽 （02628） 、人保 （01339） 等，又要不要加入呢，牽一髮動全身，傳聞的可能性似乎不高。

【內房危機】平保否認被要求接手碧桂園　股價一度跌6%（第二版）

記者：譚志偉

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

欄名 : 即市財經分析

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