▲ 【內房危機】雅居樂擬悉售吉隆坡住宅項目公司股權 代價約5億

雅居樂 （03383） 宣布，AREDSB及DHSB同意向物業開發公司Law Developments Sdn Bhd出售擁有位於馬來西亞吉隆坡住宅項目的Agile Property Development Sdn Bhd全部股權，代價為3.1億令吉（約5.17億港元）。

於出售事項完成後，目標公司將不再為雅居樂的附屬公司，並預計將錄得估計虧損約3.7億令吉。出售事項所得款項淨額擬用於雅居樂的一般營運資金及其業務的未來資金需求。

Agile Property Development Sdn Bhd主要業務為目標項目的管理及發展，持有位於馬來西亞吉隆坡的一幅住宅地塊，面積為11,178平方米。AREDSB持有目標公司70%的股權及DHSB持有目標公司30%的股權。

雅居樂指，鑑於馬來西亞房地產行業現行市況及日益嚴峻的經營環境，董事認為，出售目標公司權益後為集團帶來即時現金流入，從而改善集團的流動資金，並有助滿足其他物業項目發展的營運資金需求；及精簡集團的現有業務架構及營運。

相關文章：

【內房危機】平保否認被要求接手碧桂園 股價一度跌6%（第二版）

編輯：袁諾曦