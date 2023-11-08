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【HKTVmall】香港科技探索10月商品交易額增2%至7.1億

股市 21:28 2023/11/08

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【HKTVmall】香港科技探索10月商品交易額增2%至7.1億

香港網購平台HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 公布10月營運數據，單月訂單總商品交易額（GMV）按年增2.3%至7.1億元，按月上升3%。HKTVmall 10月日均訂單商品交易額按年升2.2%至2290萬元，按月則跌0.4%。

香港科技探索指，10月HKTVmall平均每日訂單數量約50,200張，按年減少2.3%，按月亦跌2%；平均訂單值達457元，按年增4.8%，按月上升1.6%。於HKTVmall購物的獨立客戶數目達60.5萬人，按年增5.4%，按月上升2.3%；每月活躍應用程式使用者為167.6萬人，按年增11.5%，按月則升2.4%。

月份期內總商品交易額（元）按年變化
16.64億-5.0%
26.21億-27.3%
36.91億-3.8%
46.49億-5.5%
57.17億+17.0%
66.86億+11.4%
77.08億+12.2%
87.49 億+3.9%
96.90 億+3.8%
107.11 億+2.3%

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編輯：伍鍵文 

港股 網購平台 HKTV 香港科技探索（01137）
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