▲ 【香港科技探索】HKTVmall 10月商品交易額增2%至7.1億

香港網購平台HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 公布10月營運數據，單月訂單總商品交易額（GMV）按年增2.3%至7.1億元，按月上升3%。HKTVmall 10月日均訂單商品交易額按年升2.2%至2290萬元，按月則跌0.4%。

香港科技探索指，10月HKTVmall平均每日訂單數量約50,200張，按年減少2.3%，按月亦跌2%；平均訂單值達457元，按年增4.8%，按月上升1.6%。於HKTVmall購物的獨立客戶數目達60.5萬人，按年增5.4%，按月上升2.3%；每月活躍應用程式使用者為167.6萬人，按年增11.5%，按月則升2.4%。

月份 期內總商品交易額（元） 按年變化 1 6.64億 -5.0% 2 6.21億 -27.3% 3 6.91億 -3.8% 4 6.49億 -5.5% 5 7.17億 +17.0% 6 6.86億 +11.4% 7 7.08億 +12.2% 8 7.49 億 +3.9% 9 6.90 億 +3.8% 10 7.11 億 +2.3%

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編輯：伍鍵文