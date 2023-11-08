hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【香港科技探索】HKTVmall 10月商品交易額增2%至7.1億
股市 21:28 2023/11/08
香港網購平台HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 公布10月營運數據，單月訂單總商品交易額（GMV）按年增2.3%至7.1億元，按月上升3%。HKTVmall 10月日均訂單商品交易額按年升2.2%至2290萬元，按月則跌0.4%。
香港科技探索指，10月HKTVmall平均每日訂單數量約50,200張，按年減少2.3%，按月亦跌2%；平均訂單值達457元，按年增4.8%，按月上升1.6%。於HKTVmall購物的獨立客戶數目達60.5萬人，按年增5.4%，按月上升2.3%；每月活躍應用程式使用者為167.6萬人，按年增11.5%，按月則升2.4%。
|月份
|期內總商品交易額（元）
|按年變化
|1
|6.64億
|-5.0%
|2
|6.21億
|-27.3%
|3
|6.91億
|-3.8%
|4
|6.49億
|-5.5%
|5
|7.17億
|+17.0%
|6
|6.86億
|+11.4%
|7
|7.08億
|+12.2%
|8
|7.49 億
|+3.9%
|9
|6.90 億
|+3.8%
|10
|7.11 億
|+2.3%
相關文章：
【香港科技探索】HKTVmall 9月商品交易額按年升3.8% 按月跌7.9%
【香港科技探索】HKTVmall新推「直送澳洲」 運費比直送英國更貴？
編輯：伍鍵文
看文章 ・ 賺取 ET Points