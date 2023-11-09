【專家點睇】第三季消費恢復力度存爭議 高善文：自發溫和恢復具可持續性

國內著名經濟學家高善文表示，第三季中國經濟數據的特點是消費活動恢復，但其力度可能存在爭議，尤其自下而上的投資者會認為，在上市公司層面反映消費恢復並不明顯，但從廣泛的數據看來，第三季私人消費經歷了自發的溫和恢復，且這種恢復具有可持續性。

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其中，如果把中國經濟分成大城市（人口300萬以上的城市）和小城市（人口50萬以下的城市）。今年特別是第三季以來，小城市的經濟恢復似乎快於大城市，如對比大小城市失業率的數據、農村居民的收入和消費增速等，原因在於，疫情期間大城市擴散的可能性比小城市更大，導致大城市管控比小城市更嚴。由此分析，大城市的經濟活動受到更大的損害，疤痕效應更加突出。

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高善文傾向於認為，第三季經濟恢復主要來源於疤痕效應減弱後消費的自發恢復。疤痕效應部分與心理性因素相關、部分與資產負債表相關，隨着時間的流逝，兩者都會逐步改善，從而推動經濟的自發恢復。此外，目前的消費活動遠未回到疫情前的正常水平，消費的恢復存在可持續性。當前政策應該立足於維護好經濟恢復的良好勢頭，及時應對風險事件，警惕政策的合成謬誤。

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責任編輯：林衛