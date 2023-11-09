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【券商點睇】第三方商場運營不斷增長 華潤萬象生活具新結構性機會

股樓投資 09:33 2023/11/09

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花旗報告指出，華潤萬象生活（01209）母公司華潤置地(01109)公布計劃分拆青島商場為基建房托形式，為其不斷擴大的第三方商業運營提供結構性機會，預計在REITs之後的收入、成本、現金流將保持不變。另預計華潤萬象生活可受益於第三方商場業主不斷增長，從而改善營運以釋放資產價值。此外，公司承諾通過提高派息比率來滿足股東回報，2023年上半年派息比率按年增長8個百分點。

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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該行維持華潤萬像生活的「買入」評級，基於公司對2025年的盈利目標非常有信心，對其未來持積極態度，目標價為53元。公司營業和擴張表現強勁，2023年首9個月同店銷售增長（SSSG）為24%，「十一」黃金周期間增長37%，預計2023年底100家商場投入運營，公司將管理98家商場，預計2024年同店銷售增長10%至15%，新建18至20個商場。

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責任編輯：林衛

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目標價 買入 華潤萬象生活（01209） 港股 中國
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