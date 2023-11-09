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【搶人才】搶人才措施反應理想 李家超：今年以來吸引7萬名人才來港

理財智慧 19:57 2023/11/09

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香港人口老化問題日漸嚴重，勞動市場人手愈來愈不足，為此現屆政府推出多項「搶人才」措施，行政長官李家超在出席香港高才通人才服務協會創立暨首屆理監事會就職典禮時致辭表示，政府搶人才措施包括高端人才通行證計劃反應理想，今年以來有70,000名人才來港，較當局原來訂立每年35,000名人才來港的目標超出一倍，成績令人鼓舞。

【券商點睇】一次性項目低於預期 大唐新能源估值近拐點【下一頁

李家超指特區政府去年推出更創新、更積極的措施，吸納海內外的人才來香港。目前措施反應理想超出預期。在今年首十個月，各項輸入人才計劃共收到超過18萬宗申請，超過11萬宗已被批准。當中，高才通計劃一共收到約55,000宗申請，超過43,000宗已獲批。

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同時，他強調政府會全力留人才，積極豐富香港的人才庫。政府將試行兩年職專畢業生留港計劃，吸引職業專才留港發展，並增強技術行業的人才供應。而在香港就讀的全日制的非本地研究生，本月起可以參與兼職，增進留學生對在香港工作的認識，吸引他們畢業後留港發展。

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撰文：鄭日棱

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