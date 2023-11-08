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慧雲峰錄近年首宗蝕讓　三房海景戶3年貶值近380萬

股樓投資 19:45 2023/11/08

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近月二手交投保持平穩，個別屋苑仍錄得蝕讓成交，北角慧雲峰錄得近年來屋苑首宗蝕讓成交，世紀21日昇蔡嘉駿表示，最新成交是北角英皇道慧雲峰，屋苑高層B單位，單位實用面積約934平方呎，單位屬三房連主人套房設計，向北面眺望部分海景，成交價1,800萬元，實用呎價約19,272元，單位於半年前叫價為2,180萬元，最終減價380萬元成交，減幅17%。

蔡嘉駿補充，據悉單位原業主2020年2月以2,180萬元購入上址單位，業主持貨3年帳面損失380萬元，期間單位跌價17%。

延伸閲讀：NOVO LAND 2A期新價單設上限5%保障 樓價跌可向發展商申請補償【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

慧雲峯 世紀21 北角 二手市場

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