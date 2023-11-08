【餐飲新浪潮@iM網欄】是Starbucks令你覺得秋天要吃南瓜！

秋季已經來了一陣子，在你上班經過星巴克Starbucks時，有沒有發現不少人都手執一杯Pimpkin Spice Lattee（南瓜批鮮奶咖啡）？如果你是Starbuck的忠實粉絲，你應該會知道，每年秋季，Starbucks都會重新推出這款季節限定的飲品。原因當然是因為兩個字——好賣。

但為什麼會這麼好賣？而由星巴克在2003年開發Pumpkin Spice Latte，今年已經是第20年了。到底20年來，Starbuck還在這杯飲品身上下了什麼工夫，令它時至今日，依然是季節飲品的長勝將軍？

根本不是天生一對

秋天和南瓜，根本不是天生的一對。在二十多年前，完全沒有這一回事。

2002年，Starbucks推出了第一款大賣的季節性飲品，Peppermint Mocha（薄荷莫卡）。2003年，Starbucks決定重施故技，打算再以季節性飲品抓住顧客的心。當年不像現在有大數據，有電子化的問卷系統，他們當時採用書面調查，發現縱使朱古力和焦糖口味的飲品最受歡迎，但南瓜在「獨特性」的排名得分很高，便決定開發南瓜口味的飲品。

當時，星巴克除了看準飲品中的香料，如肉桂、豆蔻散發濃厚的秋季氣息外，除了看準南瓜的橙色特别符合秋季外，他們非常楚瞭解千禧世代的顧客，並將飲品定位為「秋天的溫暖喜悅」。產品的成功，將這款一開始僅在美國華盛頓及加拿大溫哥華約100間分店販售的飲品，瞬間帶到全球。

長久是需要經營的

當時負責開發團隊的經理Peter Dukes曾提及過：「通常季節限定的商品，兩、三年就會過時。但這杯飲品有點不一樣，社交媒體加強了它的影響力。」

2006年，是Facebook和Twitter掘起之年。Starbuck抓緊時機，為Pimpkin Spice Lattee開設社交媒體帳號 @TheRealPSL，以內容營銷的方式，讓產品推銷至所有年青族群。飲品自此成為FOMO﹐即Fear of missing out，每人都要拿來打卡才能跟上潮流。秋天南瓜配，已成為不可錯過的季節體驗。

而其他外國的餐飲品牌，如Dunkin’ Donuts及Peet’s Coffee，見南瓜類產品的銷售甚佳，也開發了相類似的產品。整個秋天就要吃南瓜類產品的潮流，已經銳不可擋。

時至今日，Starbuck更擴大產品線，推出更多不同以Pumpkin Spice為風味的食物和冷熱飲，延續秋天南瓜的不滅神話。

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季節性限時產品 X 精準營銷

在Starbuck這個南瓜故事，可以告知我們一個重要的啟示：就是，開發恰當的的季節性產品，有策略地掌握季節來臨時機，以製作供應的緊逼感，絕對能夠為餐廳創造銷售高峰和營銷的良機——當然，同時需要精準的營銷故事。

當你成功做好一個節日，你便為自己造就了一個真正的旺季，一個提高營收的時間段。這樣，你便能更精確預測來年的營收，更有把握去擴大投資。

話說回來，為什麼要現在今年要再提Pimpkin Spice Lattee？因為聰明的Starbuck，在今年的產品開發第20週年，再度發動一波宣傳功勢，談Pimpkin Spice Lattee是怎樣成為熱銷產品，令這杯飲品再度成為熱話。一個產品做到如此成功，連產品開發本身已經是一個內容營銷的故事，直接推動宣傳，真的羨煞所有餐飲業者。

作者_ Alexandra（梁翠欣）簡介： Alexandra（梁翠欣）為資深餐飲公關及社交媒體營銷專家，畢業於浸會大學公關廣告系，自小鍾情餐飲業，曾為多間知名飲食集團及餐廳效力，於2020年創立香港餐飲公關及市場推廣公司Monogic。 Alexandra熱衷分享作為餐飲公關的所見所聞，人物故事和行業趨勢動向，希望藉文字讓更多人重新認識香港這個美食天堂，推廣本地餐飲文化。

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