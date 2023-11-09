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Dior遭網民揚言杯葛 棄撐巴Bella Hadid改用以國女模

環球社會熱點 09:05 2023/11/09

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有巴勒斯坦血統的名模Bella Hadid一直高調表態聲援巴勒斯坦，曾遭以色列政府點名批評。法國奢侈品集團路易威登（LVMH）旗下品牌Dior於新廣告中，改用以色列女模取代Bella，惹起部分網民不滿並揚言杯葛Dior。

安祖蓮娜祖莉斥以色列空襲加沙 父親唱反調撐猶太人 【下一頁】

美眾院通過譴責巴裔議員 指控其呼籲摧毀以色列 【下一頁】

Bella自2016年以來，一直擔任Dior Beauty的代言人。不過Dior幾日前發布新香水系列La Collection Privee的宣傳片中，卻由以色列模特May Tager出現在中間位。

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土耳其通訊社Yeni Şafak聲稱，Dior今次用May Tager來取代Bella。不過Dior與Bella未回應是否已中止合作。

社交平台X上有不少網民批評Dior，有人指Bella一開始就直言不諱地談論巴勒斯坦問題，批評Dior針對她是卑鄙和不專業的行徑。有網民更揚言抵制LVMH旗下所有品牌，包括Dior。

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責任編輯：鄭錦玲

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