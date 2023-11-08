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【豬肉股】萬洲主席萬隆與愛將郭麗君同步增持　共斥8億向員工持股計劃掃貨、均價折讓近19%

股市 18:28 2023/11/08

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【豬肉股】萬洲主席萬隆與愛將郭麗君同步增持　共斥8億向員工持股計劃掃貨、均價折讓近19%

豬肉股萬洲國際 （00288） 主席萬隆與「愛將」郭麗君同步增持，聯交所披露，周一（6日）萬隆信託旗下興通，向萬洲國際員工持股計劃運昌（Chang Yun Share Plan）某位參與者，場外收購1.2億股萬洲國際，平均每股3.8612元，涉資4.60億元，持股量由27.63%，增至28.56%或36.65億股。

郭麗君旗下Ever Goal Global Limited向旗下雙匯（滬：000895）員工持股計劃雄域（Heroic Zone Share Plan）某位參與者，場外收購9185.01萬股 萬洲國際，涉資3.55億元。同時郭麗君將其透過雄域持有的1.12億股萬洲國際轉入Ever Goal。郭麗君持股權益由6.11%，增至6.18%或8.75億股。

萬洲國際周一（6日）收報4.75元，意味萬隆與郭麗君掃貨價折讓18.7%。

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