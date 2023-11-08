揚海連花園特色戶每呎67元租出　創屋苑呎租新高價

黃竹坑站揚海剛錄得呎租創新高成交，一個425實呎連私家花園的特色租盤，以2.85萬元月租租出，呎租約67元。

美聯物業楊家俊表示，揚海一個1B座低層特色連私家花園的罕有優質租盤成交，單位實用面積約為425呎，為兩房戶型，單位最特別是連一個約320呎的私家花園，為市場上極罕有的放租盤，故獲鍾情特色戶的租客承接，月租2.85萬元，折合實用呎租約為67元，創屋苑的呎租新高價。

業主於2022年2月以約1423.8萬元購入上述物業，若以目前租金計算，租金回報率約2.4厘水平。

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