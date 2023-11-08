  • 25°C
香港時間 : 20231108日 (週三) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

揚海連花園特色戶每呎67元租出　創屋苑呎租新高價

股樓投資 18:39 2023/11/08

分享：

分享：

黃竹坑站揚海剛錄得呎租創新高成交，一個425實呎連私家花園的特色租盤，以2.85萬元月租租出，呎租約67元。

美聯物業楊家俊表示，揚海一個1B座低層特色連私家花園的罕有優質租盤成交，單位實用面積約為425呎，為兩房戶型，單位最特別是連一個約320呎的私家花園，為市場上極罕有的放租盤，故獲鍾情特色戶的租客承接，月租2.85萬元，折合實用呎租約為67元，創屋苑的呎租新高價。

業主於2022年2月以約1423.8萬元購入上述物業，若以目前租金計算，租金回報率約2.4厘水平。

 

延伸閲讀：NOVO LAND 2A期新價單設上限5%保障 樓價跌可向發展商申請補償【下一頁

點擊圖片放大
+10
+9

 

同場加映【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

溫股知新
【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

二手市場 揚海 美聯物業 黃竹坑

上一篇文章

英國瑪莎公佈上半年利潤增長75% 但警告指各種因素將對市民造成壓力

下一篇文章

中銀航空租賃委任副總經理Townend 為集團新CEO
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款