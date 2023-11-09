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安祖蓮娜祖莉斥以色列空襲加沙 父親唱反調撐猶太人

環球社會熱點 08:05 2023/11/09

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荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）曾任聯合國難民署特使，她早前開腔批評以色列空襲加沙使當地淪為萬人坑。奧斯卡影帝莊威（Jon Voight）則公開反駁女兒安祖蓮娜，指猶太人是要捍衛聖地。

美眾院通過譴責巴裔議員 指控其呼籲摧毀以色列 【下一頁】

安祖蓮娜上周於社交媒體Instagram發文，形容加沙過去近20年形同露天監獄，現在迅速淪為萬人坑（mass grave）。

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她聲稱當地4成罹難者為兒童，指控以軍蓄意轟炸無處可逃的平民，使數百萬巴勒斯坦平民遭受集體懲罰和非人對待。她指以方剝奪當地糧食、藥物和人道援助，違反了國際法，而拒絕要求人道主義停火的各地領袖則為共犯。

莊威發布一段影片回應加沙危機，片中的莊威坐在美國國旗前，義正詞嚴地反駁女兒。

【以巴戰爭】沙特主辦三場峰會 冀推動和平解決衝突 【下一頁】

他形容有「畜生」想消滅猶太人和基督徒，指現在是上帝的地、聖地、猶太人的土地歷史被毀，以軍必須保衛土地和人民。他主張這是一場戰爭，與左派想像中不一樣，不可能是文明的。

莊威聲稱以色列遭受了針對無辜嬰兒、父母、祖父母的非人道恐怖攻擊，形容一些傻瓜卻批評以色列有問題。他要求這些人自我反思，又指明辨真理者才能看穿謊言。

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責任編輯：鄭錦玲

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