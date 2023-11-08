【小老闆生意經@iM網欄】10月港人北上人次再創新高 商企尋方法逆市求存

自今年中港兩地恢復全面通關後，每月港人北上消費的情況引起市場關注。根據入境處出入境數字顯示，剛過去的10月，扣除機場、港珠澳大橋、啟德碼頭及港澳碼頭的人次後，有535萬人次的香港居民經陸路或海路前往深圳等廣東省城市，反超8月的532萬人次，再創單月新高。當中周末均錄得超過20萬人次的港人北上，而周末與重陽節假期（10月21至23日）期間北上人次多達86萬。而在10月21日，更是刷下新通關後單日新高，達36.5萬人次。政府統計署早年的統計數據，港人到廣東省旅行扣除跨界的交通費用後，平均每次的消費開支約為680元，如此推算，10月港人在北上消費金額至少達36億港元。

港人在周末及假期期間北上消費、吃喝玩樂已經成為一種新風氣。10月有535萬人次選擇放假北上消費，即意味本地已流失數以億計的消費額。事實上，第四季是一年內最旺的餐飲消費季度，如今港上北上成風，對本地餐飲業、零售業自然造成一定的打擊。加上第四季是包括聖誕除夕的長假期，不少港人會選擇外出旅遊，變相餐飲業、零售業潛在流失的客戶或會比預期中多，相信今年第四季各消費行業的生意額亦難見有明顯起色。

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事實上，不少港人選擇北上消費，主要是因為其產品、食物的性價比高。如果本地商家想吸引港人留港消費，或先要從價格方面入手，接下來雙11、雙12、聖誕節、感恩節等購物節日，就是商店作優惠宣傳的好時機，旨在吸引更多港人留港消費。除了在價格方面做折扣，網絡上的宣傳亦很重要。近年在中港兩地急速冒起的社交平台─小紅書，其影響力相當驚人。不少店舖經網民在小紅書吹捧成為網紅店後，很快就會吸引很多追隨者慕名而來到訪或光顧該商店或食肆。因此，小紅書成為近年中港兩地最有價值又有效的宣傳工具，不少商家均藉著小紅書來宣傳自己的商店或產品，且取得不俗成效。

然而，最有潛力刺激本地消費行業的客戶群就是內地旅客，他們常透過小紅書去了解香港吃喝玩樂、消費購物的好地方。不少旅客到港旅遊，均是一邊看小紅書，一邊消費購物的。因此，本地商家在小紅書上作宣傳推廣亦成了近年最有效的營銷方法之一。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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