生力啤推「真正朋友」限定禮品及主題巴士 11月18日請市民免費搭九巴6號全線

今年是生力啤酒－香港75週年，生力啤酒特別聯乘香港著名塗鴉藝術家 Uncle852，以「真正朋友」為題，設計品牌主題巴士及推出一系列限定禮品；並於11月18日舉辦九巴6號線「免費乘車日」，與眾同樂，歡渡週年慶典。



作為香港唯一擁有大型釀酒廠的國際性啤酒公司，生力啤酒以新鮮釀造的啤酒，陪伴香港人渡過了75個寒暑，絕對是香港人的「真正朋友」。生力啤酒為隆重其事及支持本地藝術創作，今次誠邀本地人氣塗鴉藝術家 Uncle852 合作，特別為品牌進行週年創作。Uncle852 的塗鴉作品充滿活力和幽默感，特別擅長以中文字體創作，並將本地文化、歷史和流行元素融入作品，營造出獨一無二的風格。這次巴士正正以他設計的「真正朋友」四字為主體，周邊則是為人熟悉的香港地標，如尖沙咀鐘樓、太空館、山頂凌霄閣等，象徵生力啤酒作為「真正朋友」，陪伴香港人同行多年；車廂更巧妙地把品牌經典廣告主角及對白以畫作形式重現乘客眼前。



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為了答謝市民多年來的支持，生力啤酒於11月18日舉行免費乘車日，邀請全港市民於當日免費乘搭九巴6號線。一眾市民不但可以飽覽彌敦道沿路風景，更有機會登上主題巴士、欣賞Uncle852 為生力啤酒特別設計的 75 週年限定創作。在尖沙咀九巴巴士總站附近，生力啤酒還會安排免費派啤酒活動、與民同歡。兩架生力啤酒主題巴士已於11月4日於九巴6號線正式登場，並將巡遊至今年年底，大家萬勿錯過「打卡」的機會！

此外，為響應是次週年慶典，生力啤酒推出了一系列「真正朋友」限定禮品，包括生力摺疊式旅行袋、生力旅行轉插及生力4合1保冷杯。此三款禮品同樣由Uncle852親自操刀設計，代表「生力啤酒，真正朋友」，隨時隨地與香港人一起探索世界、享受人生。

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記者：張以正