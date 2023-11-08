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【長和旗下】長和歐洲電訊業務CKHGT第3季收益轉跌 毛利保持上升3%
股市 17:59 2023/11/08
長和 （00001） 公布，其間接全資附屬CK Hutchison Group Telecom（CKHGT）收益25.6億歐元，按年微跌0.2%；毛利總額18.61億歐元，按年升2.9%。
截至9月底止首三季，CKHGT收益74.8億歐元，按年升1%；毛利54.2億歐元，按年升3%。期内，資本開支按年跌28%至12億歐元，債務淨額按年跌8.9%至20億元，而合約客戶流失率為1.2%，與去年同期相若。
若以營運地區劃分，英國方面，首三季收益按年升2%至18.7億英磅，毛利按年升9%至12.39億英磅；ARPU（每使用者平均收入）淨額按年升1%至13.21英鎊；活躍合約客戶人數增加至833.2萬名，按年增加7%。
意大利方面，首三季收益28.8億歐元，按年下跌3%；毛利總額22.2億歐元，按年跌3%。
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編輯：伍鍵文
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