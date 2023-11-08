  • 25°C
香港時間 : 20231108日 (週三) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和旗下】長和歐洲電訊業務CKHGT第3季收益轉跌　毛利保持上升3%

股市 17:59 2023/11/08

分享：

分享：

長和歐洲電訊業務CKHGT第3季收益轉跌　毛利保持上升3%

長和 （00001） 公布，其間接全資附屬CK Hutchison Group Telecom（CKHGT）收益25.6億歐元，按年微跌0.2%；毛利總額18.61億歐元，按年升2.9%。

截至9月底止首三季，CKHGT收益74.8億歐元，按年升1%；毛利54.2億歐元，按年升3%。期内，資本開支按年跌28%至12億歐元，債務淨額按年跌8.9%至20億元，而合約客戶流失率為1.2%，與去年同期相若。

若以營運地區劃分，英國方面，首三季收益按年升2%至18.7億英磅，毛利按年升9%至12.39億英磅；ARPU（每使用者平均收入）淨額按年升1%至13.21英鎊；活躍合約客戶人數增加至833.2萬名，按年增加7%。

意大利方面，首三季收益28.8億歐元，按年下跌3%；毛利總額22.2億歐元，按年跌3%。

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

相關文章：

【分析】里昂：長和仍未脫困故降目標價14%　哪兩項業務的盈利前景仍具挑戰？

編輯：伍鍵文

業績公布 港股 長和（00001）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【豬肉股】萬洲主席萬隆與愛將郭麗君同步增持　共斥7億向員工持股計劃掃貨、均價折讓近19%

下一篇文章

【儲局官員】沃勒：經濟在勞動力供需間逐漸平衡　但美債息上升對央行而言是一場「地震」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款