【儲局官員】沃勒：經濟在勞動力供需間逐漸平衡　但美債息上升對央行而言是一場「地震」

美國國債息率近期繼續處於高位，市場人士甚至聯儲局官員都對債息走勢表示關注。聯儲會理事沃勒（Christopher Waller）稱，美國勞動力市場今年正

在降溫，同時失業率並未飆升，經濟再度在勞動力供需之間達至更好平衡。惟近周美債息升勢強勁，從央行角度，以及對債券市場，均屬於一場地震。



他指出，10年期美債息自7月底以來已經上漲了超過100個基點，關於推動債息上升亦有不少猜測，因此吸引了「極大的關注」。儘管債息近日已經回落，回落至4.6厘附近，但上月是自2007年以來，首次升逾5厘。故此，坦言從央行角度和金融市場來說，是一場地震。



沃勒又提到，指最近幾個月美國職位空缺與失業人數之比有所下降，勞動力市場今年正在降溫，同時失業率並未飆升，經濟再度在勞動力供需之間達成了更好平衡，逐漸正常化。

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編輯：葉志偉