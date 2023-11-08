啟德海灣首輪銷售中約四成買家為內地人　温偉明：內地客率先受「減辣」推動

嘉華國際（00173)、會德豐地產及中國海外（00688）合作發展的啟德海灣第1期夥代理推置業優惠吸客，嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，《施政報告》為項目帶來不少益處，其中內地客源率先受「減辣」推動，項目首輪銷售中料有約四成買家為內地客。至於本港買家方面，相信市民對於區內的智慧綠色集體運輸仍需時消化，若政府加快推廣，料能增強買家入市信心，對項目銷情有改善。

温偉明續指，在首輪銷售後，展銷廳每日都有時餘組買家到場參觀，並與代理商量入市策略。發展商會繼續跟代理深化項目資訊，讓準買家更快了解啟德區及其發展，以增加入市意欲。

為配合該盤部署，中原地產開設啟德海灣專門店。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，樓市「解凍」需時，市況會逐步改善。自上月底《施政報告》減辣後，一手交投明顯加快，有內地背景的買家有所增加，預料11月全月可錄約1,300宗新盤成交。

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發展商夥同中原地產推出全新專才置業優惠。中原地產九龍董事劉瑛琳指，由即日起至11月30日，經該行購入項目的首5名兩房連儲物室或三房的「專才買家」，可獲贈兩萬元的家電裝修設計套裝禮券，總值約10萬元。「專才買家」指經7種人才輸入計劃來港定居的人士。

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