中銀航空租賃委任副總經理Townend 為集團新CEO

中銀航空租賃(02588) 宣布管理層變動。集團執行董事、總經理兼首席執行官、高級管理團隊成員Robert Martin將於今年12月31日根據公司的退休政策卸任公司執行高管職務。Martin退休後仍將留任董事會成員，自2024年1月1日起重新獲委任為非執行董事，並將繼續擔任戰略及預算委員會委員。集團同時宣佈，Steven Townend獲委任為執行董事及總經理兼首席執行官， 自2024年1月1日起生效。彼現時擔任副總經理兼首席財務官，並將自2023年12月 31日起卸任現有職務。Townend履新後繼續為高級管理團隊成員。 他亦將獲委任為戰略及預算委員會委員及授權代表，自2024年1月1日起生效。

【高息股】領展上半年度毎單位分派1.3元 本港零售物業出租率98% 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

Townend現年54歲，於2001年1月加入公司，並於2004年7月獲委任為首席商務官。彼於2006年增加了副總經理頭銜。Townend於2020年10月擔任首席財務官，擁有超過30年的銀行及租賃業經驗。中銀航空租賃另委任副首席財務官吳建光，為公司新任首席財務官，填補Townend獲委任CEO後的空缺。

萬科深圳部分項目 或獲大股東逾100億人幣承接 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRI】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機