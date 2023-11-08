石油國擬增產化石燃料1倍 聯合國斥破壞氣候目標

聯合國環境署（UNEP）周三（8日）發表報告，指全球20大能源生產國計劃到了2030年，將化石燃料開採量增加一倍，批評這些國家破壞氣候目標。

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報告指，20大能源生產國佔2021年全球二氧化碳排放量約84%，而其中17國已承諾實現淨零排放。僅四個國家制定化石燃料總排放量減排計劃，包括中國、英國、德國和挪威。

UNEP批評石油國的能源計劃，將令2030年化石燃料產量較全球平均氣溫升幅控制攝氏1.5度以內的產量多110%，其中煤炭增460%；天然氣增83%；石油增29%。

沙特阿拉伯的石油增產計劃規模最大，其次為美國、巴西和加拿大。印度的煤炭增產計劃規模最大，為第二位俄羅斯的三倍，印尼則排第三。

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第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）本月30日會在杜拜揭幕，各國代表將商討如何實現氣候目標，並研究應否在未來幾年逐步淘汰化石燃料。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，各國政府實際上正加倍增產化石燃料，為人類和地球帶來雙重麻煩，而化石燃料正使基本氣候目標化為泡影。

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責任編輯：鄭錦玲