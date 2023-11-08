  • 25°C
香港時間 : 20231108日 (週三) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

石油國擬增產化石燃料1倍 聯合國斥破壞氣候目標

環球社會熱點 18:00 2023/11/08

分享：

分享：

聯合國環境署（UNEP）周三（8日）發表報告，指全球20大能源生產國計劃到了2030年，將化石燃料開採量增加一倍，批評這些國家破壞氣候目標。

2023年氣溫料創新高紀錄 12.5萬年最熱一年 【下一頁】

報告指，20大能源生產國佔2021年全球二氧化碳排放量約84%，而其中17國已承諾實現淨零排放。僅四個國家制定化石燃料總排放量減排計劃，包括中國、英國、德國和挪威。

UNEP批評石油國的能源計劃，將令2030年化石燃料產量較全球平均氣溫升幅控制攝氏1.5度以內的產量多110%，其中煤炭增460%；天然氣增83%；石油增29%。

沙特阿拉伯的石油增產計劃規模最大，其次為美國、巴西和加拿大。印度的煤炭增產計劃規模最大，為第二位俄羅斯的三倍，印尼則排第三。

歐洲年青人為抗全球暖化 願棄揸私家車及生更少子女 【下一頁】

第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）本月30日會在杜拜揭幕，各國代表將商討如何實現氣候目標，並研究應否在未來幾年逐步淘汰化石燃料。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，各國政府實際上正加倍增產化石燃料，為人類和地球帶來雙重麻煩，而化石燃料正使基本氣候目標化為泡影。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

2023年氣溫料創新高紀錄 12.5萬年最熱一年
今日
2023年氣溫料創新高紀錄 12.5萬年最熱一年
查理斯繼位後首國會開幕大典 重點料圍繞刑事司法
2023/11/07
查理斯繼位後首國會開幕大典 重點料圍繞刑事司法
歐洲年青人為抗全球暖化 願棄揸私家車及生更少子女
2023/10/26
歐洲年青人為抗全球暖化 願棄揸私家車及生更少子女
歐洲多國9月氣溫破紀錄 反常高溫料持續至10月
2023/10/02
歐洲多國9月氣溫破紀錄 反常高溫料持續至10月
五大石油公司遭加州起訴 涉淡化化石燃料風險
2023/09/17
五大石油公司遭加州起訴 涉淡化化石燃料風險

你可能感興趣

2023年氣溫料創新高紀錄 12.5萬年最熱一年
今日 17:12
2023年氣溫料創新高紀錄 12.5萬年最熱一年
查理斯繼位後首國會開幕大典 重點料圍繞刑事司法
13:49 2023/11/07
查理斯繼位後首國會開幕大典 重點料圍繞刑事司法
歐洲年青人為抗全球暖化 願棄揸私家車及生更少子女
09:05 2023/10/26
歐洲年青人為抗全球暖化 願棄揸私家車及生更少子女
氣候暖化 可持續發展 石油 天然氣 沙特阿拉伯 聯合國

下一篇文章

2023年氣溫料創新高紀錄 12.5萬年最熱一年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款