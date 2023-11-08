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2023年氣溫料創新高紀錄 12.5萬年最熱一年

環球社會熱點 17:12 2023/11/08

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歐盟監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service ，簡稱C3S）預計，2023年氣溫相信創下新高，成為過去12.5萬年來最炎熱的一年。

歐洲年青人為抗全球暖化 願棄揸私家車及生更少子女 【下一頁】

C3S副總監伯吉斯（Samantha Burgess）表示，10月氣溫打破2019年紀錄，高出攝氏0.4度，幅度頗為巨大，坦言當月反常高溫十分罕見。10月氣溫為有紀錄以來同月最熱，比工業革命前平均溫度高出攝氏1.43度。

C3S指10月的破紀錄氣溫預示，2023年近乎肯定成為有紀錄以來最熱一年。今年1月至10月的全球氣溫中位數已超越歷史紀錄，高出攝氏0.1度。2016年創下氣溫新高紀錄，當年同樣出現厄爾尼諾現象（El Nino）。

歐洲多國9月氣溫破紀錄 反常高溫料持續至10月 【下一頁】

伯吉斯指結合聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）數據，今年估計是地球過去12.5萬年來溫度最高的一年。伯吉斯稱9月高溫紀錄令人意外，10月再現同樣狀況下，難以預測地球是否已進入新氣候狀態。

賓夕法尼亞大學的氣候科學家曼恩（Michael Mann）表示，多數厄爾尼諾現象年份已經成為氣溫紀錄年，因為現象帶來極端高溫加上人類活動持續活動造成氣候暖化加劇。

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責任編輯：吳漢培

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