▲ 【美團3690】標普上調美團評級至BBB 料本地商業業務保持強勁

評級機構標普將美團 （03690） 長期發行人評級由「BBB-」上調至「BBB」，展望為「穩定」，預期美團核心本地商業業務勢頭保持強勁，加上財務政策更審慎，創新業務虧損亦收窄，支持EBITDA及自由營運現金流增強。標普預期，在困難的經濟環境下，美團將聚焦於提升營運效益及盈利能力。

標普表示，受惠內地餐飲及旅遊需求反彈，過去12個月美團的經營表現超出該行預期。由於用戶群擴大及新消費趨勢出現，美團的外賣配送量有所增加。隨著消費者恢復旅遊出行，亦帶動酒店和旅遊部門的預訂量。

標普預期，美團將專注盈利能力和現金流，該公司不論在核心或創新業務中，越來越強調營運效率和盈利能力。基於穩定前景及本地服務業務增長勢頭，料美團收入可達至十位數中段（mid-teen）百分比增長，EBITDA亦可錄得雙位數增長。

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記者：許明麗