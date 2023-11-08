▲ 【領展823】領展王國龍：人民幣走弱削內地客來港意慾 本土消費動力仍在、對零售市道看法正面

本港經濟復甦力度未如預期，零售市道也受到港人北上消費所影響。領展 （00823） 行政總裁王國龍稱，領展位於福田的中心城項目，約30%至40%銷售額來自港人，故中心城商場會向港人提供優惠，但基於人民幣走弱，削弱內地旅客來港消費的意慾。他續指，本港經濟持續向好，失業率偏低，最低工資亦有上升，本土消費動力仍在，目前租金對銷售額比例約12.4%，故對整體零售市道看法正面，看不到太大挑戰。

暫未見到租金有逆轉跡象

領展首席營運總裁（中國內地除外）卓格理指，領展上半財年續租租金調整率約8.7%，出租率維持於98%的歷史高位，從領先指標顯示，暫未見到租金有逆轉跡象，零售租戶的表現仍然正面。

黃大仙中心北館地下低層早前受暴雨影響，卓格理稱，現時地下低層已重開，約有8個租戶受影響，預期11月底至12月初也會重新開業，目前正與保險公司商討有關安排，事件對領展沒有影響。

內地商場競爭激烈

對於內地零售物業組合，首席財務總監黃國祥稱，內地自疫情持續復甦，消費者的消費模式亦有轉變，而港人北上消費主要追求更好的服務及購買體驗。他承認，內地商場競爭激烈，幸領展於疫情期間已為部分內地商場進行資產提升工程，相信可吸引更多人流。

相關文章：【領展823】領展：利息會在高位持續長時間、正考驗大家耐性 明年對領展來說將是充滿併購機會的一年

相關文章：【領展業績】領展上半財年每基金單位分派130.08仙 港零售物業續租租金調整率達8.7%

相關文章：【領展823】黃大仙中心北館地下低層10.31重開 領展：暴雨期間北館地下低層水量曾與4個標準泳池相若

記者：陳韻妍