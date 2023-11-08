▲ 【香港樓市】標普：若美債息長企4厘，香港樓價再跌兩成 大地產商爆煲機會微？

國際評級機構標準普爾（S&P Global）最新報告指，2024年將是香港住宅樓市困難的一年，在經濟增長動力疲弱、利率上升和供應過剩之下，預計香港樓價將跌5%至10%，一旦美息長期企穩4厘，香港樓價跌幅更可能達兩成。儘管如此，標普相信該行給予評級的香港地產發展商，能安然渡過樓市下行周期。

這批大型發展商可以在樓價下跌20%時，都不會觸發任何財務問題。在樓價大跌的情景中，他們可以提升市場佔有率，並以犧牲毛利率為代價，維持合約銷售額達標。

標普預期，香港地產商在2023年至25年期間，毛利率將會下跌、負債比率提高。

一旦美國10年期債息至2025年都穩定在4厘水平，而非該行所預測的3.6厘，香港樓價將從2023年9月水平再跌兩成。該行估算，若樓價明年已跌20%，香港大型地產商負債比率將升40至80百分點。

8、9成按揭供樓人士 每年支出較去年初增逾4成

標普分析師指出，以樓價900萬港元、按揭比率80%至90%的非豪宅住宅為例，截至2023年9月，按揭付款額已比2022年初增加40%以上。

標普指出，今年香港一手樓市交投量約11,000套，明年預計維持在11,000至13,000套的範圍內，這遠低於2017年至2021年期間每年交易的15,000至21,000套一手住宅單位。

「強勁的住屋需求將為香港樓市築底。」標普信貸評級分析師續指，該行相信潛在買樓人士只是不願意在動盪市入市，但一旦現有經濟不明朗和高息情景超越該行熊市預測，才會從根本上拖低香港住宅市場需求。

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記者：麥德銘