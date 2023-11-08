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【adidas】Adidas SAMBA復古鞋大熱撐起第3季業績　秋冬系列獲零售商看好

股市 16:49 2023/11/08

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【adidas】Adidas SAMBA復古鞋大熱撐起第3季業績　秋冬系列獲零售商看好

德國運動品牌阿迪達斯Adidas周三（8日）公布第3季業績，提到庫存水平改善，現時零售商明顯對其2024年秋冬系列更感興趣，行政總裁Bjørn Gulden表示，上季Terrace系列鞋款，包括Samba、Gazelle、Spezial型號等推動生活潮流（Lifestyle ）業務增長，「公司已擴大供應，但還遠遠不能滿足當前的總需求」。

Adidas上季營收按年跌6%至59.99億歐元，剔除滙率影響，增長1%；經營利潤4.09億歐元，按年跌27%；持續經營淨利2.7億歐元，去年同期為6,600萬。受惠於貨運成本下降和折扣減少，Adidas上季毛利率增加了 0.2 個百分點，達到 49.3%。

重售Yeezy後上調營收預期 料美庫存影響業績

Adidas 去年與歌手兼時裝品牌Yeezy創辦人Ye（前稱：Kanye West）分手而受到重創，留下價值1​​2億歐元的Yeezy 鞋款庫存，Adidas近月重新推出Yeezy 鞋款，帶動公司在10月中旬上調營收預期。Adidas 第3季庫存按年減少23%至48.5億歐元，但略高預期。Adidas稱，美國市場庫存水平料將在一段時間內繼續影響業務。 

外電引述持有Adidas股份的資管公司駿利亨德森（Janus Henderson）投資經理Robert Schramm-Fuchs稱，Adidas前管理層優先考慮自有商店和網站，而Gulden則專注於與批發商建立更牢固的關係，「Adidas需要贏回貨架空間，我認為他們有合適的產品來做到這一點」。

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

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編輯：李哲毅

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