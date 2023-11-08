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【領展823】領展：利息會在高位持續長時間、正考驗大家耐性　明年對領展來說將是充滿併購機會的一年

股市 16:42 2023/11/08

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【領展823】領展：利息會在高位持續長時間、正考驗大家耐性　明年對領展來說將是充滿併購機會的一年

領展 （00823） 自供股集資後，於併購市場一直未有消息。領展董事會主席聶雅倫預期，利息會在高位持續一段長時間，集團正等待合適時機回到併購市場，個人相信有關時機已不遠，而與第三方資本合作，可提高資本回報，相信明年對領展來說，將是充滿併購機會的一年。

領展業績詳情【下一頁】

行政總裁王國龍補充，面對利息持續高企，部分業主或投資者都開始調整併購的意向價，市場上待售的項目亦增加，但基於成本上升，故領展的投資回報亦提高，目前是考驗大家耐性的時候，領展要好好運用供股所得資金進行適當投資，「持份者都希望我們可以聰明地運用資金，而非好快用光資金」，所以領展會耐心等待好回報的項目。

王國龍指，領展早前收購新加坡物業時，有考慮引入第三方投資者，但因當時市場環境改變而擱置，未來出售資產時，也會考慮出售部分持股並保留管理權的方案，亦會考慮與其他基金一起進行投資及項目設計。

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【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

記者：陳韻妍

港股 領展房產基金（00823） 王國龍 收購 領展 供股 集資
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