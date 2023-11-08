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【新股IPO】藥明合聯2268周二起招股 一手入場費10,404元

股樓投資 11:33 2023/11/08

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由藥明生物(02269)分拆的藥明合聯(新上市編號：02268)由周二（7日）起至周五（10日）招股，擬全球發售約1.78億股，香港公開發售佔約一成，國際發售佔約九成，招股價介乎19.9至20.6元，以每手500股計，一手入場費10,403.88元；將於下周五(17日)掛牌；聯席保薦人為摩根士丹利、高盛及摩通。

 

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

藥明合聯上市引入了7名基石投資者，包括Invesco、General Atlantic Singapore Fund 、卡塔爾主權財富基金卡塔爾投資局附屬Al-Rayyan Holding、UBS AM Singapore、HongShan Funds、Novo Holdings、清池資本(香港)旗下Lake Bleu Prime，共認購23.47億元公司股份。

 

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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是次集資所得，當中約67%擬用於在新加坡興建設施及擴大在中國的服務實力及能力；約23%用於有選擇地尋求戰略聯盟、投資及收購機會；約10%用作營運資金及其他一般公司用途。

【同場加映】溫股知新：業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂？

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記者：張以正

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IPO 藥明合聯（02268） 目標價 買入 港股 中國
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