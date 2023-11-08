hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【新股IPO】喜相逢2473暗盤收報2.12元 高招股價92% 每手帳面賺2550元
新股IPO 18:37 2023/11/08
汽車融資租賃服務供應商喜相逢 （新上市編號：02473） 周四（9日）上市。喜相逢於周三（8日）暗盤報捷，於輝立暗盤交易，喜相逢高見2.3元，較招股價1.1元颷1.1倍，每手（2500股）帳面賺3000元；收報2.12元，仍升92.7%，每手賺2550元。
|喜相逢
|暗盤報價
|較招股價高/低
|輝立暗盤交易
|2.12元
|+92.7%
|富途暗盤交易
|2.2元
|+100%
|耀才暗盤交易
|2.1元
|+90.9%
喜相逢以每股1.1元定價，貼近下限定價，原招股價介乎1.05至1.36元。集資淨額料約2880萬元。公開發售獲超額認購13.71倍，國際配售股份獲足額認購。以每手2500股計，中籤率6.76%。
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】
相關文章：
【新股IPO】藥明生物分拆藥明合聯2268今日起招股 一手入場費約10404元
【新股IPO】友寶在線2429首掛收報14.58元、高招股價近41% 一手賺2115元
編輯：伍鍵文
看文章 ・ 賺取 ET Points