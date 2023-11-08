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【新股IPO】喜相逢2473暗盤收報2.12元　高招股價92%　每手帳面賺2550元

新股IPO 18:37 2023/11/08

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【新股IPO】喜相逢2473暗盤最多飈逾1倍　每手帳面賺3000元

汽車融資租賃服務供應商喜相逢 （新上市編號：02473） 周四（9日）上市。喜相逢於周三（8日）暗盤報捷，於輝立暗盤交易，喜相逢高見2.3元，較招股價1.1元颷1.1倍，每手（2500股）帳面賺3000元；收報2.12元，仍升92.7%，每手賺2550元。

喜相逢暗盤報價較招股價高/低
輝立暗盤交易2.12元+92.7%
富途暗盤交易2.2元+100%
耀才暗盤交易2.1元+90.9%

喜相逢以每股1.1元定價，貼近下限定價，原招股價介乎1.05至1.36元。集資淨額料約2880萬元。公開發售獲超額認購13.71倍，國際配售股份獲足額認購。以每手2500股計，中籤率6.76%。

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編輯：伍鍵文

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