【新股IPO】喜相逢2473暗盤升92%　每手帳面賺2550元　頂頭槌飛料賺52萬元

▲ 【新股IPO】喜相逢2473暗盤最多飈逾1倍 每手帳面賺3000元

汽車融資租賃服務供應商喜相逢 （新上市編號：02473） 周四（9日）上市。喜相逢於周三（8日）暗盤報捷，於輝立暗盤交易，喜相逢高見2.3元，較招股價1.1元颷1.1倍，每手（2,500股）帳面賺3,000元；收報2.12元，仍升92.7%，每手賺2550元。

喜相逢錄得1張上限認購的「頂頭槌飛」，涉資約495萬元，獲發50.5萬股。以周三輝立暗盤升幅92.7%計，估計該投資者帳面賺51.51萬元。

喜相逢 暗盤報價 較招股價高/低 輝立暗盤交易 2.12元 +92.7% 富途暗盤交易 2.2元 +100% 耀才暗盤交易 2.1元 +90.9%

喜相逢以每股1.1元定價，貼近下限定價，原招股價介乎1.05至1.36元。集資淨額料約2880萬元。公開發售獲超額認購13.71倍，國際配售股份獲足額認購。以每手2500股計，中籤率6.76%。

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編輯：伍鍵文