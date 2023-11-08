▲ 【金融峰會】信宸資本CEO：跨企望尋助駕馭中國市場合作伙伴 內地企業家繼承人選擇有限帶來業務機會

持有麥當勞中國52%股權的中信資本旗下私募股權投資部門信宸資本，董事長兼首席執行官張懿宸今在國際金融領袖投資峰會「與國際投資者對話」上，被問到投資內地的挑戰。他表示，內房明顯拖累了內地經濟，整體還需一段時間才可擺脫房地產的拖累。但他認為，內地基本消費大體上不變。

從投資機會角度而言，張懿宸表示，跨國公司希望減少在華投資，但又不想完全撤出，故正尋能助他們更好駕馭中國市場的合作伙伴，「或者至少是能為他們更好化解地緣政治緊張局勢的合作伙伴」，而且還有許多中國集團槓桿率過高，需降低槓桿率並出售資產。

張又指，內地首代企業家亦需退休，與香港、台灣、新加坡的華人家庭一樣，這些家庭傾向於把企業留在家族中，惟不幸的是，在內地，繼承人的選擇非常有限。「你有一個孩子，如果這個孩子不想做，除了賣掉（生意），沒很多其他選擇。所以這就是我看到的機會。」

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記者：胡學能