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【虛擬銀行】平安壹賬通銀行與富衛開展「商業數據通」合作　助中小企簡化貸款流程

股市 16:16 2023/11/08

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平安壹賬通銀行與富衛開展「商業數據通」合作　助中小企簡化貸款流程

虛銀平安壹賬通銀行（PAOB）宣布，與富衛香港達成合作協議，研究運用虛銀的金融科技優勢，及保險公司的商業數據，簡化融資流程，為中小企客戶帶來更便捷的融資服務。該行指出，是次合作有助促進跨介別數據流轉，為香港金融體系的數據整合及應用帶來突破。

金管局去年10月推出「商業數據通」計劃，令銀行在企業的同意下通過平台去獲取數據，加快向中小企批出貸款。PAOB與富衛共同參與了該計劃，分別為加入此計劃的首間虛擬銀行及保險公司。

雙方是次合作，期望在數據主導的合作下，有助PAOB簡化「認識你的客戶」（Know Your Customer）程序，更全面地評估客戶的信貸狀況以及簡化整個貸款過程，富衛亦可以幫助企業客戶獲得更多銀行服務，讓中小企享受更優質的金融服務體驗。

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【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

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編輯：伍鍵文

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