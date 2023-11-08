英國瑪莎公佈上半年利潤增長75% 但警告指各種因素將對市民造成壓力

英國零售商瑪莎百貨公司（MKS）公佈的上半年利潤增長75%，遠好於預期，但其警告稱，高借貸成本、反复無常的天氣和地緣政治事件可能很快會對購物者造成壓力。

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瑪莎表示，整個10 月份都保持了良好的貿易勢頭，併計劃過一個愉快的聖誕節，顧客已經對它的產品系列做出了積極的反應。但她亦表明，經濟前景仍然不明朗，20 年來的最高利率、通貨緊縮、地緣政治事件和反覆無常的天氣都會對消費者造成影響，「因此，在更具挑戰性的比較中，我們預計稅前利潤和調整項目將偏重於上半年，因為我們將繼續專注於重塑 M&S 以實現未來成長的長期目標。」

截至9 月30 日的六個月內，M&S 的稅前利潤和調整項目利潤分別為3.602 億英鎊（4.42 億美元）和2.055 億英鎊，而去年同期分析師的平均預測分別為2.76 億英鎊和2.055 億英鎊。

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責任編輯：張瑋婷