Uber第三季業績遜預期 惟總預訂量超上季指引

Uber公布的第三季財報顯示，其收入和每股收益均低於分析師預期。不過，該公司在其他方面表現強勁，比如總預訂量超過了上一季的指引目標。

Uber第三季收入比去年同期增長11%；淨利潤為2.21億美元，而去年同期淨虧損12億美元。公司行政總裁Dara Khosrowshahi表示，公司將繼續推動規模化盈利增長，並為未來做好充分準備。

Uber的移動業務部門（包括叫車業務）收入為50.7億美元，包括UberEats在內的外賣業務部門收入為29.3億美元。本季總預訂額達到353億美元，按年增長21%。

不過，該公司貨運業務的銷售額下降了27%，反映出疫情後持續存在的挑戰。Uber平台的月活躍用戶達到1.42億，按年增長15%，平台上完成的出行次數增長25%，達到24.4億次。

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