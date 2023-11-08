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監控軟件公司Datadog第三季業績勝預期 上調全年業績指引

環球政經 13:38 2023/11/08

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雲監控軟件公司Datadog公布強於預期的第三季業績和樂觀的全年展望。

期內，公司收入達5.48億美元，按年增長25%，超出預期；調整後每股收益亦超過分析師預期。

此外，Datadog還上調了全年收入和利潤展望，預計第四季收入將在5.64億美元至5.68億美元之間，全年收入預計將達到約21億美元。

Datadog聯合創辦人兼行政總裁Olivier Pomel強調了「人工智能原生客戶」對公司收入的貢獻。不過，他沒有證實Datadog是否與特定的大型語言模型提供商合作，如OpenAI、Anthropic或Cohere。

盡管此前因公司下調指引和減少雲相關支出，導致股價下跌，而市場也預計第四季假期期間，公司產品的使用量會有所下降，但Datadog最新的財務業績和前景還是讓投資者感到樂觀。

延伸閲讀：NOVO LAND 2A期新價單設上限5%保障 樓價跌可向發展商申請補償【下一頁

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撰文 : 林斯凱

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